В Высшем антикоррупционном суде подтвердили законность конфискации элитного авто стоимостью 5,6 млн грн должностного лица из Одесской области

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила по-прежнему решение суда первой инстанции по конфискации в доход государства элитного автомобиля, которым пользовался руководитель управления миграционного контроля ГУ ГТС Украины в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, автомобиль Mercedes-Benz G400 D, 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не разрешали это сделать.

В конце 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владение автомобилем стоимостью 5,6 млн. грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов делал документы об инвалидности.