12:00  02 апреля
Генеральный штаб сообщил, как ВСУ "поздравили" россиян с Днем смеха
11:42  02 апреля
Теракт во Львове: агенты России готовили взрыв в отделении полиции
09:47  02 апреля
Март в Киеве: 35 воздушных тревог, трое погибших, среди них – ребенок
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2025, 13:40

Угрожали мобилизовать работников: в Одесской области правоохранители требовали деньги с предпринимателей

02 апреля 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Двое правоохранителей из Одесской области систематически требовали взятки с владельцев малого бизнеса. Под угрозой мобилизации их работников предприниматели вынуждены были регулярно платить определенную сумму

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

С ноября 2024 года фигуранты ежемесячно требовали деньги, угрожая сообщить военкоматы о работниках, не состоящих на военном учете, а также угрожали штрафами и вручением повесток.

Ежемесячная сумма "дани" составляла в среднем 9000 гривен с одного предпринимателя и определялась индивидуально. В общей сложности за месяц с почти 30 предпринимателей правоохранители получали около 220 тысяч гривен, которые делили между собой.

Одного из правоохранителей задержали 27 марта при получении очередной взятки от нескольких предпринимателей в 42 тысячи гривен.

Обеим фигурантам объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд взял фигурантов под стражу с возможностью залога в 1 миллион гривен каждому. Готовится ходатайство об их отстранении от должностей.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область правоохранители взятка задержание мобилизация предприниматели ГБР
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Сколько государство инвестирует в спасение жизни солдат
02 апреля 2025, 14:59
Правоохранителей начали добавлять в чат ОСМД, чтобы искать нарушителей и уклонистов
02 апреля 2025, 14:55
Руководитель госпредприятия и его заместитель задержан на взятке в 11 тысяч долларов
02 апреля 2025, 14:50
Правительство изменило условия бронирования для коммунальных предприятий
02 апреля 2025, 14:38
Стало известно, сколько бывших осужденных пополнили ряды ВСУ
02 апреля 2025, 14:25
Смертельное ДТП в Тернопольской области: столкнулись два грузовика и бус
02 апреля 2025, 14:24
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: возник пожар
02 апреля 2025, 14:05
Правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб изготовил взрывчатку для взрыва здания полиции в Одесской области
02 апреля 2025, 13:55
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
02 апреля 2025, 13:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »