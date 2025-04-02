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Двое правоохранителей из Одесской области систематически требовали взятки с владельцев малого бизнеса. Под угрозой мобилизации их работников предприниматели вынуждены были регулярно платить определенную сумму

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

С ноября 2024 года фигуранты ежемесячно требовали деньги, угрожая сообщить военкоматы о работниках, не состоящих на военном учете, а также угрожали штрафами и вручением повесток.

Ежемесячная сумма "дани" составляла в среднем 9000 гривен с одного предпринимателя и определялась индивидуально. В общей сложности за месяц с почти 30 предпринимателей правоохранители получали около 220 тысяч гривен, которые делили между собой.

Одного из правоохранителей задержали 27 марта при получении очередной взятки от нескольких предпринимателей в 42 тысячи гривен.

Обеим фигурантам объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд взял фигурантов под стражу с возможностью залога в 1 миллион гривен каждому. Готовится ходатайство об их отстранении от должностей.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных.