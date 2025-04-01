В Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Одесской области, который помогал военнообязанным незаконно пересекать границу с непризнанным Приднестровьем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.
Как стало известно, в начале 2025 года страж порядка присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" для мужчин, которые хотели бежать за границу.
Имея информацию о расположении блокпостов и системе охраны границы, правоохранитель забирал "клиентов" на авто, переодевал их в военную форму и провозил через блокпосты, объясняя, что везет коллег на службу. Дальше высаживал мужчин в месте, откуда они могли беспрепятственно перейти границу.
За свои услуги организаторы схемы брали по 6000 долларов США с человека. Милиционер получал свою судьбу с каждого клиента.
Горе-правоохранителю грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области работница правоохранительных органов за 25 000 долларов организовывала мужчинам выезд за границу.