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01 апреля 2025, 12:17

В Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных

01 апреля 2025, 12:17
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фото: иллюстративное
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Одесской области, который помогал военнообязанным незаконно пересекать границу с непризнанным Приднестровьем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как стало известно, в начале 2025 года страж порядка присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" для мужчин, которые хотели бежать за границу.

Имея информацию о расположении блокпостов и системе охраны границы, правоохранитель забирал "клиентов" на авто, переодевал их в военную форму и провозил через блокпосты, объясняя, что везет коллег на службу. Дальше высаживал мужчин в месте, откуда они могли беспрепятственно перейти границу.

За свои услуги организаторы схемы брали по 6000 долларов США с человека. Милиционер получал свою судьбу с каждого клиента.

Горе-правоохранителю грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области работница правоохранительных органов за 25 000 долларов организовывала мужчинам выезд за границу.

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