В Одесской области искали 13-летнюю девушку
В Одесской области разыскивали малолетнюю Киру Слюсаренко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
"Отделением полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 устанавливается местонахождение 13-летней Киры Слюсаренко, которая вчера, 31 марта, ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.
На момент написания новости девушка была найдена.
Подробности выясняются.
Напомним, в Одесской области работница правоохранительных органов за 25 000 долларов организовывала мужчинам выезд за границу.
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