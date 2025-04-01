Работник ТЦК из Одесщины может сесть на 5 лет из-за взятки

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Одесские полицейские завершили расследование дела военнослужащего РТЦК и СП, который за денежное вознаграждение помогал мужчинам избегать мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Стражи порядка установили, что 29-летний фигурант обещал клиентам "услугу" по удалению их данных с базы розыска. Одному клиенту из Одессы такая "услуга" стоила 500 долларов, а другому, состоящему на учете в области, – вдвое дороже.

Правоохранители задержали работника ТЦК при получении им денег.

Обвинительный акт следователи направили в суд. За совершенное правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал ухилянтам пересечь границу под видом военных.