фото: ГПСУ

В Одесской области задержали жителя пограничника, который пытался подкупить военнослужащего, чтобы организовать незаконную переправку двух мужчин через границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За 3000 долларов делец предлагал пограничнику сообщать о расположении нарядов, чтобы беспрепятственно вывезти клиентов в Молдову границу. Военный сразу сообщил о попытке подкупа, и мужчину задержали при передаче задатка в 1500 долларов.

В доме мужчины также обнаружили двух клиентов – жителей Львовщины и Запорожья, которые уже отдали по 10 000 долларов за "услугу".

Организатору грозит уголовная ответственность по нескольким статьям. Суд взял 36-летнего мужчину под стражу с правом залога более 242 тысяч гривен.

В отношении двух клиентов фигуранта составили админпротоколы.

Напомним, в Одесской области водитель грузовика за 7000 долларов пытался перевезти в Молдову 21-летнего мужчину.