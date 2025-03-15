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15 марта 2025, 13:15

Россияне атаковали Одесскую область дронами: есть пострадавшие

15 марта 2025, 13:15
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Фото: прокуратура
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Россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Известно, что повреждены жилые дома. Также есть раненые

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, вечером 14 марта и ночью 15 марта россияне атаковали Одессу и Одесскую область ударными дронами. В Черноморске 53-летний водитель грузовика получил ранения. Также с осколочными ранениями госпитализировали в Одессе 61-летнюю женщину.

"Поврежден объект энергетической инфраструктуры, здания частных предприятий, жилые дома, помещения СТО, автомагазин, легковые и грузовые автомобили", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что из-за обстрелов россиян часть потребителей в Одесской области осталась без света. Такая же ситуация и в Днепропетровской области. По словам специалистов ДТЭК, энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть свет гражданам.

Также сообщалось, что утром 15 марта россияне атаковали Киевскую область. В частности, повреждены жилые дома.

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