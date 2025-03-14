Заказное убийство активиста Ганула в Одессе: Клименко рассказал о конкретных зацепках

фото: Нацполиция

В Одессу для расследования резонансного убийства активиста и волонтера Демьяна Ганула выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил председатель Нацполиции Иван Выговский. Уже есть "конкретные зацепки"

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – сообщил Игорь Клименко.

Он отметил, что информация о том, что стрелок якобы был одет в военную форму, не соответствует действительности.

Министр отметил, что доверять необходимо только информацию из официальных источников.

Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство, совершенное по заказу.

"Преступление было совершено сегодня утром в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте", - заявили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, сегодня, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил мужчину. Убитым оказался активист и волонтер Демьян Ганул.