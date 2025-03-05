В Одесской области россияне снова атаковали объект энергетики

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В результате российской атаки вечером 4 марта в Одесской области снова был поврежден объект энергетической инфраструктуры

Как передает RegioNews, об этом сообщает официальный канал ДТЭК в Телеграмме.

"Вчера вечером враг атаковал еще один энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Это уже четвертый удар по энергосистеме региона через две недели", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстанавливаемые работы начнутся, как только энергетики получат разрешение от спасателей.

Напомним, в пригороде Одессы в результате российской атаки погиб мужчина. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.