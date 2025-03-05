В Одессе полицейские задержали врача, который за 600 долларов обещал оформить инвалидность

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В Одессе правоохранители задержали врача одной из амбулаторий за злоупотребление влиянием

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что к врачу одной из амбулаторий Одесского городского совета обратился 52-летний мужчина для консультации по лечению. Узнав о заболеваниях гражданина, которые и так могут стать основанием для получения инвалидности, медик решил подзаработать на нем и предложил за 600 долларов повлиять на должностных лиц, чтобы они приняли положительные решения по предоставлению больному документов о нетрудоспособности.

Горе-медика задержали в процессуальном порядке на рабочем месте при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды. У него изъяли в качестве вещественных доказательств деньги и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Коррупционеру грозит до 5 лет лишением свободы.

Напомним, в Одесской области киевлянина будут судить за аварию, в результате которой травмировались его жена с дочерью.