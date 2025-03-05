Ексначальника одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Під час розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта преміальних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень.

Також встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

"Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали лікаря, який за 600 доларів обіцяв оформити інвалідність.