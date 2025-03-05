05:05  05 марта
В Одесской области иностранец предлагал пограничнику 300 долларов за свободный въезд в Украину
02:00  05 марта
Напал на женщин в ТРЦ: мужчину, устроившего резню в Чернигове, поместили в СИЗО
06:45  05 марта
Из Украины пытались вывезти старинную итальянскую скрипку
UA | RU
UA | RU
05 марта 2025, 12:41

РФ уничтожила отделение Новой почты в Одесской области: сгорело 606 посылок

05 марта 2025, 12:41
Читайте також українською мовою
фото: Telegram/Новая почта
Читайте також
українською мовою

В результате российской атаки уничтожено отделение Новой почты в Одесской области. Компания обещает компенсацию клиентам

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

"В ночь на 5 марта, враг нанес массированный удар, один из "шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн. грн., оккупанты превратили в пепел.

Новая почта обещает компенсировать потерю отправок клиентам.

В настоящее время на месте уничтоженного отделения уже развернута работа мобильной точки.

Напомним, вчера поздно вечером оккупационные войска РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Одессе. В пригороде рухнули обломки сбитых дронов, возникли пожары. Погиб мужчина.

Позже спасатели показали последствия атаки на Одессу.

Новая почта пожар дрон атака РФ посылка
На Киевщине из-за атаки БпЛА повреждены школа, детсад и жилые дома
05 марта 2025, 10:45
Ночью россияне запустили по Украине ракеты и более 180 "шахедов": как отработала ПВО
05 марта 2025, 10:15
В Одесской области россияне снова атаковали объект энергетики
05 марта 2025, 10:11
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Стало известно, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине
05 марта 2025, 13:14
В Одессе полицейские задержали врача, который за 600 долларов обещал оформить инвалидность
05 марта 2025, 12:59
В Черновицкий музей передали коллекцию артефактов, изъятых у контрабандистов
05 марта 2025, 12:56
Стало известно, сколько в Украине бомбоубежищ
05 марта 2025, 12:26
Кабмин выделил 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев
05 марта 2025, 12:11
В Ровенской области подросток едва не убился на мотоцикле: его госпитализировали
05 марта 2025, 11:51
В Одесской области киевлянина будут судить за аварию, в результате которой травмировались его жена с дочерью
05 марта 2025, 11:38
Россия за сутки нанесла по Донбасу почти 3 тыс. ударов
05 марта 2025, 11:15
На Буковине пограничники с помощью дрона задержали 4 мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
05 марта 2025, 10:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »