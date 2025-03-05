РФ уничтожила отделение Новой почты в Одесской области: сгорело 606 посылок

фото: Telegram/Новая почта

В результате российской атаки уничтожено отделение Новой почты в Одесской области. Компания обещает компенсацию клиентам

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

"В ночь на 5 марта, враг нанес массированный удар, один из "шахедов" разрушил наше отделение в пригороде Одессы. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн. грн., оккупанты превратили в пепел.

Новая почта обещает компенсировать потерю отправок клиентам.

В настоящее время на месте уничтоженного отделения уже развернута работа мобильной точки.

Напомним, вчера поздно вечером оккупационные войска РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Одессе. В пригороде рухнули обломки сбитых дронов, возникли пожары. Погиб мужчина.

Позже спасатели показали последствия атаки на Одессу.