Жертва, масштабные разрушения и пожары: спасатели показали последствия атаки на Одессу
Из-за ночной атаки российских "шахедов" на Одессу пострадала гражданская и критическая инфраструктура. Зафиксированы масштабные разрушения, пожары в частных домах, есть жертва
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону. Информация о раненых уточняется", — говорится в сообщении.
Более 60 спасателей ликвидировали последствия ночного российского террора.
Напомним, вчера поздно вечером оккупационные войска РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Одессе. В пригороде рухнули обломки сбитых дронов, возникли пожары. Погиб мужчина.
Также сообщалось, что в ночь на 5 марта враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Россияне уничтожили в Одесской области санаторий.