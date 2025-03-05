Ночью россияне запустили по Украине ракеты и более 180 "шахедов": как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 марта российская армия атаковала Украину ракетами, а также 181-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 115 дронов, еще 55 БпЛА — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в орог запустил ударные дроны из направлений – Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Также оккупанты выпустили по Украине три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и одну зенитную управляемую ракету С-300 — из Курской области.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 115-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 55 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесская область, Днепропетровщина и Харьковщина.

Напомним, ночью 5 марта во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили 13 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".