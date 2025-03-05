Войска РФ атаковали Одессу ударными дронами: город без света, воды и тепла
Поздно вечером, 4 марта, оккупационные войска РФ снова нанесли массированный удар "шахедами" по мирной Одессе
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"В результате атаки в Одессе повреждение критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла", — говорится в сообщении.
Также обломки сбитых российских дронов повредили частные дома в пригороде Одессы. Возникли пожары, их ликвидируют подразделения ГСЧС. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Над ликвидацией последствий обстрелов работают соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 5 марта враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Россияне уничтожили в Одесской области санаторий.
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