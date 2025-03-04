Массированная атака "шахедов" на Одессу: спасатели показали последствия обстрелов
В результате атаки российских ударных беспилотников в Одессу повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали чрезвычайники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По предварительной информации, в результате атаки пострадали четыре человека", — говорится в сообщении.
На месте "прилетов" работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую поддержку пострадавшим жителям.
Напомним, вечером 3 марта оккупационная армия РФ массированно атаковала ударными беспилотниками в Одессу. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадали мирные жители.
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