Войска РФ ударили по детской поликлинике в Сумах: возник пожар
Во вторник ночью, 4 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы ударным дроном. В результате "прилета" есть повреждения, возник пожар в медучреждении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.
"В результате удара БПЛА повреждены помещения детского медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
В настоящее время аварийно-спасательные службы работают над локализацией и тушением пожара.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Последствия вражеской атаки уточняются.
Как информирует исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь, вражеский дрон попал в одну из поликлиник города. В настоящее время две больницы работают на генераторах, а некоторые микрорайоны Сум остались без света.
Напомним, вечером 3 марта оккупационная армия РФ атаковала ударными беспилотниками в Одессу. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадали мирные жители.
Спасатели показали последствия массированной атаки "шахедов" на Одессу.