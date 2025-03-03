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03 марта 2025, 09:27

В Черкассах из-за дроновой атаки горела мебельная фабрика

03 марта 2025, 09:27
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иллюстративное фото: ГСЧС Черкасщины
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В Черкассах в результате падения сбитого российского БПЛА вспыхнул пожар на территории мебельной фабрики

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, ночь в области прошла с вражескими атаками. Над регионом уничтожены 5 российских БПЛА.

Однако в областном центре в результате падения враждебной цели возник пожар на территории фабрики мебели. она ликвидирована. Также там повреждены окна и покровы двух построек, грузовика.

Нанесен ущерб и несколькими соседними предприятиями: там тоже взрывной волной выбило окна, зацепило транспортные средства.

Табурец добавил, что обошлось без травмированных, в результате конфликта – без последствий для инфраструктуры.

Напомним, сегодня ночью, 3 марта, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 46 дронов, еще 31 локационно потеряны.

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