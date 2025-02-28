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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Залы работали в Одессе без лицензий, сертифицированного оборудования и подключения к госсистеме онлайн-мониторинга, в нарушение закона об азартных играх.

Игроки перед началом игры за наличные деньги покупали код доступа, который вводили в компьютер. Им давался доступ к выбору игры, а на счету отображалась сумма, эквивалентная внесенным наличным. В дальнейшем игрок мог как выиграть, так и проиграть деньги.

Правоохранители провели 26 обысков в Центральном регионе, 13 из которых были проведены в Одессе. Изъяты документы, подтверждающие нелегальную деятельность сети, 252 комплекта компьютерной техники.

Прекращена деятельность 13 нелегальных заведений. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове накрыли подпольный покер-клуб. Дельцы организовали нелегальное казино в арендованных помещениях.