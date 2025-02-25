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25 февраля 2025, 13:15

От 6000 до 10 000 долларов с человека: в Одесской области пограничники ликвидировали канал переправки мужчин за границу

25 февраля 2025, 13:15
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фото: ГПСУ
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В Одесской области пограничники совместно с полицейскими разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 24-летний гражданин Украины, ныне проживающий на территории Молдовы. Своих "клиентов" он находил через интернет-мессенджеры и сотрудничал со злоумышленниками на территории Украины.

Стоимость услуг по незаконной переправке лиц через государственную границу оценивалась от 6000 до 10 000 долларов США с человека. В эту сумму входили инструктаж, доставка, проживание, перевозка в пограничные села и непосредственно в государственную границу.

На днях правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся попасть за границу, воспользовавшись такими услугами.

Во время проведения дальнейших мер правоохранители задержали еще несколько участников незаконного бизнеса, в том числе в городе Одесса.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили подпольную табачную фабрику и обнаружили более 16 тысяч пачек сигарет.

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