От 6000 до 10 000 долларов с человека: в Одесской области пограничники ликвидировали канал переправки мужчин за границу
В Одесской области пограничники совместно с полицейскими разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста в Молдову
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатором схемы оказался 24-летний гражданин Украины, ныне проживающий на территории Молдовы. Своих "клиентов" он находил через интернет-мессенджеры и сотрудничал со злоумышленниками на территории Украины.
Стоимость услуг по незаконной переправке лиц через государственную границу оценивалась от 6000 до 10 000 долларов США с человека. В эту сумму входили инструктаж, доставка, проживание, перевозка в пограничные села и непосредственно в государственную границу.
На днях правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся попасть за границу, воспользовавшись такими услугами.
Во время проведения дальнейших мер правоохранители задержали еще несколько участников незаконного бизнеса, в том числе в городе Одесса.
Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили подпольную табачную фабрику и обнаружили более 16 тысяч пачек сигарет.