В Одесской области в результате российской атаки один человек погиб, трое травмированы

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Как отмечается, один из вражеских беспилотников попал в одноэтажное частное здание, что привело к его возгоранию. Другие взрывы повредили транспортные средства на территории предприятия, где возникли пожары.

"Спасатели оперативно отреагировали на вызовы и ликвидировали все очаги огня, предотвратив распространение пламени", - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще трое пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

Напомним, в Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на 200 000 долларов.