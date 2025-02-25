СБУ задержала одесситку, которая готовила тайники для терактов
СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки, которая поджигала энергообъекты Укрзализныци и готовила тайники с огнестрельным оружием и составляющими взрывчатки
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что 32-летняя одесситка в конце прошлого года дистанционно завербовала кадровый сотрудник сил специальных операций российского ГРУ.
Установлено, что по его указанию предательница подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.
Затем агентка получила новую задачу – обустроить вблизи порта схрон с комплектующими для самодельного взрывного устройства (СВП).
Для этого женщина ездила в Днепр, где по координатам своего российского куратора забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в пачку от сигарет. После возвращения в Одессу предательница пыталась заложить комплектующий для СВП в заранее подготовленный тайник у портовой инфраструктуры.
На этом этапе контрразведчики СБУ задержали агентку "на горячем" и изъяли у нее часть взрывного устройства.
Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным российской ГРУ.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ разоблачила агенток ФСБ , корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области.
Ранее в Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ .