СБУ задержала одесситку, которая готовила тайники для терактов

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СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки, которая поджигала энергообъекты Укрзализныци и готовила тайники с огнестрельным оружием и составляющими взрывчатки

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что 32-летняя одесситка в конце прошлого года дистанционно завербовала кадровый сотрудник сил специальных операций российского ГРУ.

Установлено, что по его указанию предательница подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.

Затем агентка получила новую задачу – обустроить вблизи порта схрон с комплектующими для самодельного взрывного устройства (СВП).

Для этого женщина ездила в Днепр, где по координатам своего российского куратора забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в пачку от сигарет. После возвращения в Одессу предательница пыталась заложить комплектующий для СВП в заранее подготовленный тайник у портовой инфраструктуры.

На этом этапе контрразведчики СБУ задержали агентку "на горячем" и изъяли у нее часть взрывного устройства.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с поличным российской ГРУ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила агенток ФСБ , корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области.

Ранее в Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ .