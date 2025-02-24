Одесский эксдепутат, ехавший с колонной войск РФ в Киев, может сесть на 15 лет

фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему депутату Одесского горсовета от партии "Родина", который в 2014 году выехал в РФ, а в феврале 2022 сопровождал колонну российских захватчиков в Киев

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник в 2014 году выехал на территорию РФ, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины. Три года назад подозреваемый присоединился к войскам РФ на временно оккупированной территории Киевской области. Он помогал русским ориентироваться на местности и распространял кремлевские нарративы среди мирного населения.

Эксдепутат активно использовал собственный Телеграмм-канал, где размещал сообщения с открытыми призывами к украинским военным сложить оружие и не сопротивляться.

Сейчас он объявлен в розыск. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в украинской столице с начала полномасштабной войны погибли более 200 гражданских.