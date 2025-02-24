СБУ разоблачила агенток ФСБ, корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области
Служба безопасности Украины продолжает уничтожать вражескую агентурную сеть в Донецкой области. Правоохранители разоблачили и задержали двух шпионок, которые помогали россиянам корректировать удары по позициям украинских защитников
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Дончанки действовали отдельно. Одна из них – 47-летняя жительница поселка Дачное – передавала координаты украинских военных на Покровском направлении. Ее особый интерес вызвали позиции артиллерии ВСУ и системы радиоэлектронной борьбы.
Для сбора данных женщина лично передвигалась по прифронтовым районам, а полученную информацию отправляла куратору из ФСБ через анонимный чат в мессенджере.
Понимая, что ее могут разоблачить, предательница сбежала на Днепропетровщину и пыталась скрыться. Однако контрразведчики СБУ быстро вышли на ее след и задержали в съемной квартире.
Второй агент – 44-летняя жительница поселка Ильиновка, что возле Константиновки. Злоумышленница передавала оккупантам информацию об укрепленных районах и маршрутах передвижения украинских войск в районе Временного Яра. Это помогало российским штурмовым группам атаковать позиции сил обороны.
Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным с российскими спецслужбами. Обеим фигуранткам сообщили о подозрении в государственной измене.
Обе шпионки находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ.