СБУ разоблачила агенток ФСБ, корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области

фото: СБУ

Служба безопасности Украины продолжает уничтожать вражескую агентурную сеть в Донецкой области. Правоохранители разоблачили и задержали двух шпионок, которые помогали россиянам корректировать удары по позициям украинских защитников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Дончанки действовали отдельно. Одна из них – 47-летняя жительница поселка Дачное – передавала координаты украинских военных на Покровском направлении. Ее особый интерес вызвали позиции артиллерии ВСУ и системы радиоэлектронной борьбы.

Для сбора данных женщина лично передвигалась по прифронтовым районам, а полученную информацию отправляла куратору из ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Понимая, что ее могут разоблачить, предательница сбежала на Днепропетровщину и пыталась скрыться. Однако контрразведчики СБУ быстро вышли на ее след и задержали в съемной квартире.

Второй агент – 44-летняя жительница поселка Ильиновка, что возле Константиновки. Злоумышленница передавала оккупантам информацию об укрепленных районах и маршрутах передвижения украинских войск в районе Временного Яра. Это помогало российским штурмовым группам атаковать позиции сил обороны.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным с российскими спецслужбами. Обеим фигуранткам сообщили о подозрении в государственной измене.

Обе шпионки находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ.