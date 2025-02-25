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25 февраля 2025, 05:57

В Днепре мужчина угрожал подорвать взрывчатку и взял в заложники работника гостиницы

25 февраля 2025, 05:57
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фото: полиция
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Происшествие случилось на днях, 23 февраля, в одной из гостиниц Днепра. Постоялец удерживал работника гостиницы и угрожал подорвать взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Один из гостей отеля вызвал в номер работника якобы для оказания ему помощи, после чего стал запугивать мужчину ножом и требовал отдать тревожную кнопку. При этом угрожал подорвать взрывчатку.

После переговоров с мужчиной 27-летнему работнику удалось выйти из номера. Сейчас с ним все хорошо.

Спецназовцы задержали фигуранта. Им оказался 56-летний житель другой области. Номер обыскали и изъяли нож, взрывчатку не обнаружили.

Злоумышленника задержали. 24 февраля ему объявили подозрение. Продолжается расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни наказали женщину, которая угрожала сыну сжечь дом.

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