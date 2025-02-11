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11 февраля 2025, 11:18

В Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ

11 февраля 2025, 11:18
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области двух злоумышленников, которые шпионили по украинской военной технике

Как передает RegioNews, об этом сообщает СБУ.

Для выполнения враждебной задачи мужчина и его несовершеннолетний напарник должны были скрыто установить GPS-трекер на автомобиль, сопровождающий колонны сил обороны.

Таким образом, оккупанты планировали в режиме реального времени следить за маршрутами движения и пунктами прибытия украинских войск во фронтовых районах.

При обыске у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным, а также GPS-трекер.

Для конспирации российский агент посуточно арендовал жилье, а коммуникацию с захватчиками поддерживал через анонимный чат в мессенджере.

В настоящее время мужчине, занимавшемуся преступной деятельностью, сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Зеленский рассказал о деталях контракта для молодежи. По словам украинского лидера, контракт на службу в ВСУ для 18-24-летних будет предусматривать возможность заработать за год миллион гривен.

СБУ шпионы агент рф военная техника Кировоградская область
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