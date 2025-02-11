В Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области двух злоумышленников, которые шпионили по украинской военной технике
Как передает RegioNews, об этом сообщает СБУ.
Для выполнения враждебной задачи мужчина и его несовершеннолетний напарник должны были скрыто установить GPS-трекер на автомобиль, сопровождающий колонны сил обороны.
Таким образом, оккупанты планировали в режиме реального времени следить за маршрутами движения и пунктами прибытия украинских войск во фронтовых районах.
При обыске у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным, а также GPS-трекер.
Для конспирации российский агент посуточно арендовал жилье, а коммуникацию с захватчиками поддерживал через анонимный чат в мессенджере.
В настоящее время мужчине, занимавшемуся преступной деятельностью, сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Зеленский рассказал о деталях контракта для молодежи. По словам украинского лидера, контракт на службу в ВСУ для 18-24-летних будет предусматривать возможность заработать за год миллион гривен.