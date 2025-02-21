В Одессе из горящего дома спасли двух собак
Пожар произошел утром 21 февраля в Приморском районе Одессы. Во время тушения чрезвычайники спасли двух собак, еще двое животных погибли
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Оказалось, что на улице Французский бульвар загорелась квартира на первом этаже трехэтажного жилого дома. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении квартиры.
"Удалось спасти 2 собак. Еще 1 кот и 1 собака - погибли", - говорится в сообщении.
Вероятная причина пожара – "краткое замыкание электросети".
Напомним, недавно в Донецкой области спасли лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке.
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