В Киеве случился пожар в бизнес-центре на Позняках
Пожар возник 20 февраля около девяти вечера на улице Ларисы Руденко, что в Дарницком районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В одном из бизнес-центров на третьем этаже паркинга произошло возгорание в бытовом помещении, сопровождавшееся сильным задымлением. Спасатели за час потушили пожар.
На месте работали 15 пожарных и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.
К счастью, жертв или пострадавших нет.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, 20 февраля в Киевской области в пожаре погибли два пожилых человека: мужчина в возрасте 80 лет и женщина 76 лет.
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