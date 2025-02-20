На Киевщине в пожаре погибли два пожилых человека

фото: ГСЧС

Сегодня, 20 февраля, в поселке Карапыши в Обуховском районе Киевской области произошел смертельный пожар в частном доме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали в спасательном ведомстве, когда прибыли пожарные, горело перекрытие дома. Соседи сообщили спасателям, что в доме могли находиться люди.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Это мужчина 80 лет и женщина 76 лет.

Пожарные тушили огонь больше часа. Около 15 часов пожар был ликвидирован.

Напомним, ранее также стало известно, что в Черкасской области в результате пожара погибли три человека.