В Донецкой области спасли лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке

фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

На водоеме в селе Ильиновка Краматорского района лебеди примерзли к льду. Диких птиц спасли чрезвычайники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Донецкой области.

Местные жители увидели двух лебедей на водоеме и сразу вызвали удивителей.

"Спасатели мгновенно отправились на помощь! Используя надувную лодку и специальное оборудование, они освободили пернатых из ловушки и выпустили их на свободу", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в многоэтажке в Сумах, по которой ударили российские оккупанты, под завалами нашли живого котика.