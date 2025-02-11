В Донецкой области спасли лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке
На водоеме в селе Ильиновка Краматорского района лебеди примерзли к льду. Диких птиц спасли чрезвычайники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Донецкой области.
Местные жители увидели двух лебедей на водоеме и сразу вызвали удивителей.
"Спасатели мгновенно отправились на помощь! Используя надувную лодку и специальное оборудование, они освободили пернатых из ловушки и выпустили их на свободу", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в многоэтажке в Сумах, по которой ударили российские оккупанты, под завалами нашли живого котика.
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