Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковске 20 февраля произошел пожар в трехэтажном доме. Спасатели с лестницей спасали людей

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел 20 февраля примерно в 11:23 на улице Чорновила в Ивано-Франковске. Оказалось, что возгорание произошло в квартире на втором этаже трехэтажного дома.

Пожар охватил площадь 15 квадратных метров. Черех сильное задымление спасатели были вынуждены работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

С третьего этажа дома с помощью автолестницы спасли шесть человек. На фото можно увидеть и детей.

К сожалению, во время тушения пожара нашли тела двух погибших. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Напомним, что 17 февраля произошел пожар в селе Ольховцы Каменец-Подольского района. Там загорелся частный дом . Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин 51 и 69 лет.