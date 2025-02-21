В Одесі з палаючого будинку врятували собак, ще дві тварини загинули
Пожежа трапилася вранці 21 лютого в Приморському районі Одеси. Під час гасіння надзвичайники врятували двох собак, ще дві тварини загинули
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.
Виявилося, що на вулиці Французький бульвар загорілася квартира на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Складність гасіння полягала у сильному задимленні квартири.
"Вдалось врятувати 2-х собак. Ще 1 кіт та 1 собака – загинули", – йдеться у повідомленні.
Ймовірна причина пожежі – "коротке замкнення електромережі".
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці.
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