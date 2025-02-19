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19 февраля 2025, 11:43

Россияне обстреляли Гуляйполе: повреждена "скорая"

19 февраля 2025, 11:43
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня 19 февраля оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области, поврежден автомобиль скорой медицинской помощи

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, россияне ударили по прифронтовому городу с РСЗО "Ураган".

В результате атаки поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. Водитель, к счастью, не пострадал.

Напомним, 8 февраля российские оккупанты попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю в городе Орехов Запорожской области. Водитель не пострадал.

Ранее мы сообщали, что российские террористы в понедельник, 17 февраля, дважды атаковали FPV-дронами Константиновку в Донецкой области.

В результате обстрелов пострадали пять человек: двое чрезвычайников, двое полицейских и глава Константиновской МВА Сергей Горбунов

Запорожская область Гуляйполе скорая помощь авто атака обстрел
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