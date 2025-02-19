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19 февраля 2025, 09:47

Над Черкасской областью сбили 7 российских БПЛА: есть повреждения

19 февраля 2025, 09:47
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иллюстративный фото из открытых источников
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В Уманском районе Черкасской области обломками "шахеда" повреждена линия электропередач, окна и крыши в восьми домах и пяти хозяйственных постройках

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Снова ночь с тревогой почти в шесть часов в области. Наши защитники в это время отражали очередные вражеские атаки", - отметил Табурец.

По его словам, медики "скорой" осмотрели трех человек. У них – острая реакция на стресс. От госпитализации отказались.

Как известно в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украине 167 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина , Сумщина, Черкасщина и Запорожье.

Напомним, в Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников пострадали четыре человека , среди них - ребенок. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

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