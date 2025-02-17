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17 февраля 2025, 09:33

В Одесской области двое 13-летних парней повредили портреты на могилах военных

17 февраля 2025, 09:33
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фото иллюстративное
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Правоохранители в Одесской области разоблачили двух несовершеннолетних парней, которые на кладбище повредили памятные портреты на могилах двух украинских воинов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Акт вандализма был зафиксирован в Курисовской общине Березовского района 16 февраля. Полицейские установили, что к происшествию причастны двое 13-летних местных ребят, которые накануне днем безобразничали на кладбище.

Отмечается, что семьи, в которых воспитываются подростки, состоят на учете как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

В настоящее время следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о надругательстве над местом захоронения военного.

Будет установлен материальный ущерб, нанесенный действиям ребят родным погибших военных. Также рассмотрят вопросы привлечения к ответственности родителей ребят за невыполнение обязанностей по их воспитанию.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали мужчину, который украл цветы с могилы военного. Мужчине сообщили о подозрении в поругании над могилой.

В Черкассах за кражу елки из могилы военного задержали уроженка Луганской области. Инцидент произошел 31 декабря. Женщине сообщили о подозрении в поругании над могилой.

вандализм кладбище Одесская область надругательство над могилой
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