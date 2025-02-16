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16 февраля 2025, 10:53

В Одесской области дети провалились под лед и погибли

16 февраля 2025, 10:53
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фото: freepik.com
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В Одесской области завершилась операция по поиску провалившихся под лед детей. Их обнаружили без признаков жизни

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отмечается, что 13-летнего и двух 14-летних ребят достали из пруда в 70 метрах от берега, где те провалились под лед.

Как известно, событие произошло 15 февраля в одном из сел Красносельской общины Одесского района. Все подростки из Одессы, на водоем, который находится недалеко от города, они приходили играть.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". В рамках производства следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства трагического происшествия.

Правоохранители призывают родителей заботиться о детях, контролировать, где и с кем они проводят досуг, объяснять, чем опасны водоемы, покрытые хрупким льдом.

Напомним, в Днепропетровской области три человека провалились под лед, один человек погиб.

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