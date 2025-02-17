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17 февраля 2025, 11:44

В столичном метро 20-летний пассажир получил сложные травмы лица

17 февраля 2025, 11:44
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фото: Киевский метрополитен
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В Киеве госпитализировали юношу, который решил развлечься, пренебрегая правилами поведения в метрополитене

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", сообщает RegioNews.

Отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, около 22:30 на станции метро "Хрещатик".

Двадцатилетний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и решил спуститься. Как следствие получил сложные травмы лица и ушиб руки. На место оперативно прибыли медики и госпитализирован юноша.

"Подобные поступки несут реальную угрозу не только нарушителю, но и другим пассажирам, которые в настоящее время также находятся на эскалаторе. Ведь эскалатор подземки – не аттракцион, и нарушение правил на нем может привести к серьезным травмам", – подчеркивают специалисты столичной подземки.

"Киевский метрополитен" в который раз напоминает, что в метро:

  • необходимо держаться за поручень;
  • не бежать эскалатором и не садиться на его ступени;
  • следить за вещами;
  • категорически запрещено садиться на балюстраду и спускаться по ней вниз.

Напомним, в Одесской области дети провалились под лед и погибли.

метро Киев пассажир эскалатор балюстрада травмы
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