В столичном метро 20-летний пассажир получил сложные травмы лица

фото: Киевский метрополитен

В Киеве госпитализировали юношу, который решил развлечься, пренебрегая правилами поведения в метрополитене

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", сообщает RegioNews.

Отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, около 22:30 на станции метро "Хрещатик".

Двадцатилетний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и решил спуститься. Как следствие получил сложные травмы лица и ушиб руки. На место оперативно прибыли медики и госпитализирован юноша.

"Подобные поступки несут реальную угрозу не только нарушителю, но и другим пассажирам, которые в настоящее время также находятся на эскалаторе. Ведь эскалатор подземки – не аттракцион, и нарушение правил на нем может привести к серьезным травмам", – подчеркивают специалисты столичной подземки.

"Киевский метрополитен" в который раз напоминает, что в метро:

необходимо держаться за поручень;

не бежать эскалатором и не садиться на его ступени;

следить за вещами;

категорически запрещено садиться на балюстраду и спускаться по ней вниз.

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