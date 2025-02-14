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14 февраля 2025, 16:51

Россияне запугивали и шантажировали: в Одесской области разоблачили шестеро подростков, которые поджигали автомобили ВСУ

14 февраля 2025, 16:51
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Фото: СБУ
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В Одесской области правоохранители разоблачили группу несовершеннолетних поджигателей. Дети от 13 до 15 лет нашли "подработку" в соцсети, которая оказалась "крючком" российских спецслужб

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили шесть школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые поджигали авто по заказу россиян. Нашли такую "работу" они в соцсетях, когда искали быстрый заработок. Когда несовершеннолетние пытались прекратить работу, россияне начали им угрожать.

Действовали подростки раздельно. Сначала они искали потенциальные цели, а затем, после согласования с российскими кураторами, – поджигали их. Одним из подозреваемых оказался 14-летний ученик одесского лицея. Он сжег автомобиль военного ВСУ, однако не получил деньги и пытался оборвать связь с оккупантами. Однако они начали шантажировать его, чтобы вынудить выполнить следующее задание.

В частности, в Одессе задержан 15-летний парень, который сжег служебный внедорожных ВСУ. Еще трех подростков в возрасте 13-15 лет разоблачили в Раздельнянском районе: они подожгли авто Госпогранслужбы. В Хаджибейском районе задержали 16-летнюю девушку, которая подожгла два автомобиля военных ВСУ.

Теперь несовершеннолетним грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Житомире задержали 18-летнего студента, который по заказу россиян поджег машину военного ВСУ. Оказалось, что он нашел такую "работу" в Telegram. Ради быстрого заработка парень использовал воспламеняющееся вещество, поджег машину, а видеозапись своих действий прислал "куратору".

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