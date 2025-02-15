фото: ГСЧС

Утром 15 февраля на местном водоеме в селе Кудашевка Криворожского района три рыбака провалились под лед

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

До прибытия спасатели свидетели спасли двух мужчин. Медики осмотрели их на месте – к счастью, госпитализация не понадобилась.

К поиску пропавшего под льдом мужчины привлекли водолазов. Тело утопленника обнаружили на глубине 3 метра, в 30 метрах от берега. Его подняли на поверхность и доставили на сушу.

Напомним, спасатели подняли с реки Ингулец тело третьего ребенка, провалившееся под лед в Херсонской области 13 февраля. Поисковые работы завершены.