В Одессе мужчина за 15 000 долларов оформлял "отсрочку от мобилизации"

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Правоохранители разоблачили 37-летнего одессита в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник подыскал среди знакомых мужчину призывного возраста и сообщил ему, что может обеспечить его отсрочкой от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Документ давал возможность беспрепятственно уехать за границу. Стоила такая "услуга" в 15 тысяч долларов.

Злоумышленник был задержан "на горячем", когда клиент передал ему оговоренную сумму.

За незаконную переправку лиц через государственную Украину ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Правоохранители будут устанавливать граждан, которые уже успели воспользоваться "услугами" злоумышленника.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК за 5-8 тыс. долларов переправлял мужчин за границу. Злоумышленник был задержан, когда он пытался вывезти очередных клиентов.