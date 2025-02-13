В Одесской области женщина похитила у пожилого соседа почти 20 тысяч гривен

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Правонарушитель обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, во вмешательстве в работу информационных систем и краже. За совершенное ей грозит лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что пожилой мужчина регулярно обращался к соседке с просьбой помочь оплатить коммунальные платежи через мобильное приложение и сообщил ей логин с паролем. Впоследствии женщина авторизовалась в личном кабинете интернет-банкинга соседа и перечисляла его деньги на свой счет. Таким образом, она в течение дней сняла с карточки мужчины почти 20 тысяч гривен.

Женщине предъявили обвинения в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем и воровстве в условиях военного положения, в том числе повторно. Правонарушительница вернула средства потерпевшему.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у женщины почти 400 тысяч гривен. Злоумышленники предлагали жертве легкий заработок в Интернете.