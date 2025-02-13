08:59  13 февраля
Украина получит от Нидерландов более двух десятков БТР для транспортировки раненых
10:05  13 февраля
Украина призывает мир наказать Россию за депортацию украинских детей
07:28  13 февраля
Стало известно, сколько жителей Покровска остается в городе
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 12:09

В Одесской области женщина похитила у пожилого соседа почти 20 тысяч гривен

13 февраля 2025, 12:09
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правонарушитель обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, во вмешательстве в работу информационных систем и краже. За совершенное ей грозит лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что пожилой мужчина регулярно обращался к соседке с просьбой помочь оплатить коммунальные платежи через мобильное приложение и сообщил ей логин с паролем. Впоследствии женщина авторизовалась в личном кабинете интернет-банкинга соседа и перечисляла его деньги на свой счет. Таким образом, она в течение дней сняла с карточки мужчины почти 20 тысяч гривен.

Женщине предъявили обвинения в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем и воровстве в условиях военного положения, в том числе повторно. Правонарушительница вернула средства потерпевшему.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у женщины почти 400 тысяч гривен. Злоумышленники предлагали жертве легкий заработок в Интернете.

Одесса Одесская область кража деньги
На Одещине в гериатрическом пансионате произошел пожар: погибли 3 человека
12 февраля 2025, 15:20
В Одесской области работник ТЦК за 5-8 тыс. долларов переправлял мужчин за границу
12 февраля 2025, 12:31
В Одессе мужчина забил до смерти товарища, заподозрив в краже кошелька
11 февраля 2025, 11:58
Все новости »
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Одессе мужчина за 15 000 долларов оформлял "отсрочку от мобилизации"
13 февраля 2025, 12:59
За что украинские бизнесмены и депутаты попали под санкции: названные причины
13 февраля 2025, 12:45
К пожизненному заключению могут приговорить 19-летнего жителя Одесщины, убившего трехлетнего мальчика
13 февраля 2025, 12:35
Продала двухмесячную дочь за $20 тысяч, чтобы купить авто: в Харькове задержали 22-летнюю девушку
13 февраля 2025, 12:29
Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука
13 февраля 2025, 12:20
"Прилетело" в многоэтажку: россияне ударили по центру Херсона
13 февраля 2025, 12:14
Политические репрессии вместо единства: есть ли у Украины инстинкт самосохранения?
13 февраля 2025, 11:59
Британия представила инновационный комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины
13 февраля 2025, 11:55
В Житомире задержали 16-летнюю российскую агентку, изготовившую взрывчатку для подрыва полиции
13 февраля 2025, 11:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »