Коррупция в Укроборонпроме: чиновники украли более 3 миллионов евро
Правоохранители разоблачили схему в Укроборонпроме. Оказалось, что экс-чиновники в течение нескольких лет присваивали бюджетные средства.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили группу из пяти человек, которые в течение 2016-2019 незаконно завладели средствами предприятий концерна "Укроборонпром". Речь идет о сумме более 102,2 миллионов гривен.
Оказалось, что в течение трех лет государственное предприятие уплатило более 3,78 миллиона евро за фактически не осуществлявшиеся работы.
"Среди подозреваемых – бывшие должностные лица государственных предприятий и бенефициар частной компании", – сообщили правоохранители.
Справка . "Украинская оборонная промышленность" (сокращенно – Укроборонпром) – это акционерное общество, объединяющее государственные многопрофильные предприятия разных отраслей оборонной промышленности. Контролирует деятельность концерна Кабинет Министров Украины. В состав Укроборонпрома входят научные учреждения и промышленные предприятия 9 оборонных отраслей:
- авиационной промышленности;
- судостроительной промышленности;
- оборонной промышленности (научные учреждения и предприятия, обеспечивающие создание, производство, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения и военной техники);
- радиоэлектронной промышленности;
- отраслей приборостроения и средств связи;
- боеприпасной отрасли;
- отрасли специальной химии.