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Правоохранители разоблачили схему в Укроборонпроме. Оказалось, что экс-чиновники в течение нескольких лет присваивали бюджетные средства.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили группу из пяти человек, которые в течение 2016-2019 незаконно завладели средствами предприятий концерна "Укроборонпром". Речь идет о сумме более 102,2 миллионов гривен.

Оказалось, что в течение трех лет государственное предприятие уплатило более 3,78 миллиона евро за фактически не осуществлявшиеся работы.

"Среди подозреваемых – бывшие должностные лица государственных предприятий и бенефициар частной компании", – сообщили правоохранители.

Справка . "Украинская оборонная промышленность" (сокращенно – Укроборонпром) – это акционерное общество, объединяющее государственные многопрофильные предприятия разных отраслей оборонной промышленности. Контролирует деятельность концерна Кабинет Министров Украины. В состав Укроборонпрома входят научные учреждения и промышленные предприятия 9 оборонных отраслей: