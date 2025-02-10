В Киеве Chrysler вылетел на обочину и перевернулся: есть пострадавшие
ДТП произошло 9 февраля около 14:45 в Голосеевском районе Киева
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.
На переулке Лисогорском автомобиль Chrysler вылетел на обочину и перевернулся на крышу. Водителя машины зажало между сиденьем и приборной панелью. Пассажир смог самостоятельно оставить авто, а водителя деблокировали спасатели. Обоих пострадавших передали медикам "скорой".
Правоохранители устанавливают причину аварии.
Напомним, 7 февраля в Ровенской области авто вылетел в кювет. Пострадала семья, в том числе младенец, которому всего две недели.
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В ВМС Украины объяснили, почему враг больше не минирует Черное море
10 февраля 2025, 07:27За неделю ВСУ уничтожили почти 9 тысяч россиян
10 февраля 2025, 07:10Россияне нанесли удары по Константиновке и Краматорску: шестеро раненых
10 февраля 2025, 06:53Пограничники подбили 7 единиц вражеской бронетехники оккупантов на Краматорском направлении
10 февраля 2025, 06:40В Сумской области поезд насмерть сбил женщину
10 февраля 2025, 04:13Праздновал именины: на Тернопольщине 20-летний парень порубил топором троих приятелей
10 февраля 2025, 03:45В Полтаве автомобиль влетел в дерево: двое пострадавших, в том числе ребенок
10 февраля 2025, 03:10В Киеве произошел пожар на СТО
10 февраля 2025, 02:15Укрэнерго сообщило об ограничении энергоснабжения в понедельник: кого касается
10 февраля 2025, 01:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все блоги »