фото: ГСЧС

ДТП произошло 9 февраля около 14:45 в Голосеевском районе Киева

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

На переулке Лисогорском автомобиль Chrysler вылетел на обочину и перевернулся на крышу. Водителя машины зажало между сиденьем и приборной панелью. Пассажир смог самостоятельно оставить авто, а водителя деблокировали спасатели. Обоих пострадавших передали медикам "скорой".

Правоохранители устанавливают причину аварии.

Напомним, 7 февраля в Ровенской области авто вылетел в кювет. Пострадала семья, в том числе младенец, которому всего две недели.