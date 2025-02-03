В Одесской области будут судить мужчину, который машиной наехал на девушку и оставил без помощи

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Полицейские отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района. Он совершил ДТП и скрылся с места происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесщины.

Событие произошло осенью прошлого года днем на одной из улиц в Белгороде-Днестровском. Полициям и медикам о ней сообщила мать 17-летней потерпевшей.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила переломом ноги, многочисленные синяки и ссадины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы часть ее травм относится к категории телесных повреждений средней тяжести.

Правоохранители установили, что 58-летний житель Мологовской общины, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat, превысил разрешенную в населенном пункте скорость и допустил наезд на девушку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель оставил пострадавшую на месте ДТП без помощи.

Следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Тернопольской области мужчину будут судить за попытку "откупиться" от полиции. Его поймали пьяным за рулем.