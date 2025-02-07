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07 февраля 2025, 09:54

В Харькове во время ремонтных работ погиб работник депо

07 февраля 2025, 09:54
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фото: полиция
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Происшествие случилось 6 февраля около 10:20 в Киевском районе Харькова

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Непокоренных при выполнении ремонтных работ погиб 41-летний работник троллейбусного депо. Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в декабре в Кировоградской области во время чистки траншеи погиб работник местного предприятия.

расследование полиция Харьков троллейбусы гибель работник
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