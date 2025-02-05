На Днепропетровщине волонтер за 11 000 долларов обещал знакомому "решить вопрос" с инвалидностью
Правоохранители задержали мужчину на Днепропетровщине, который взял взятку за влияние на чиновников МСЭК
Об этом сообщает пресс-служба полиции и Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Фигурант предложил знакомому за 11 тысяч долларов повлиять на решение членов МСЭК о присвоении ему фиктивной группы инвалидности. Это позволило бы мужчине получить отсрочку от мобилизации.
Правоохранители зафиксировали факт передачи денег. Во время обысков у 36-летнего дельца изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны.
Фигуранту объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Одессе задержали работника ТЦК, который за 500-1000 долларов удалял мужчин с базы розыска.
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