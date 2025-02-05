Задержали во время передачи: предприниматель "погорел" на взятке работнику Хмельницкого ТЦК

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Правоохранители задержали предпринимателя, передавшего работнику районного ТЦК в Хмельницкой области 5 тысяч долларов за освобождение от призыва военнообязанного

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Мужчина в интересах своего знакомого передал заместителю начальника одного из отделов РТЦК 5 тысяч долларов за освобождение от призыва", - говорится в сообщении.

Фигурант был задержан при передаче денежных средств. Ему уже объявили подозрение. В настоящее время идет расследование.

Напомним, житель Тернопольской области предлагал военнослужащему деньги за уклонение от призыва. За 5000 долларов он пытался подкупить работника одного из отделов Хмельницкого районного ТЦК и СП.