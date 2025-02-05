фото: Иван Русев

В Одесской области на побережье у села Николаевка Сергеевской общины обнаружили новые участки, загрязненные мазутом из российских танкеров

Об этом сообщил сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев, информирует RegioNews.

"В зоне с. Николаевка Сергеевской громады за пределами нацпарка вчера работниками нацпарка обнаружены участки с мазутом, которые пока никто, к сожалению, не собирает", – сообщил эколог.

Он отметил, что на территории нацпарка в зоне рекреационного комплекса "Лебедевка" с 0 по 2 км песчаной пересыпи найдены отдельные пятна мазута небольших фракций. Они собраны работниками парка и будут переданы на исследования.

Также снова обследовали участок побережья у Джантшейского лимана на границе с Дунайским биосферным заповедником, который находится в пределах Лиманской громады. Там еще есть значительная часть мазута на песчаной сыпи.

"В последние дни не было мощных ветров с юга – востока-юга, поэтому дрейфующие фракции мазута еще ждут в свое время в акватории моря для выброса на побережье. Во время обследования побережья в нацпарке нами обнаружены первые вероятные признаки реакции биоиндикаторов Черного моря на загрязнение", – добавил Русев.

Напомним, ранее сообщалось, что на побережье Одесщины собрали более 400 кг мазута из российских танкеров.