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05 февраля 2025, 09:34

Трагедия в Одессе: из окна 16-этажки выпала женщина с 5-летним ребенком

05 февраля 2025, 09:34
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Трагическое событие произошло утром, 5 февраля, в Киевском районе Одессы. Мать погибла, ребенка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По имеющимся данным, мать и несовершеннолетний ребенок выпали из окна 16 этажа жилого дома.

"К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте, а ребенок, в возрасте около 5-ти лет, госпитализирован. Их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Одессе полицейские сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожительнице, которых обвиняют в смерти полуторагодовалого мальчика. Тело малыша злоумышленники спрятали в морозильной камере. Подозреваемых заключили под стражу.

Одесса падение многоэтажка трагедия смерть госпитализация следствие ребенок
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