Трагедия в Одессе: из окна 16-этажки выпала женщина с 5-летним ребенком

Иллюстративное фото: Нацполиция

Трагическое событие произошло утром, 5 февраля, в Киевском районе Одессы. Мать погибла, ребенка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По имеющимся данным, мать и несовершеннолетний ребенок выпали из окна 16 этажа жилого дома.

"К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте, а ребенок, в возрасте около 5-ти лет, госпитализирован. Их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Одессе полицейские сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожительнице, которых обвиняют в смерти полуторагодовалого мальчика. Тело малыша злоумышленники спрятали в морозильной камере. Подозреваемых заключили под стражу.