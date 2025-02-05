фото: ГБР

В Одесской области разоблачили правоохранителя, зарабатывавшего на переправке через границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранитель искал желающих избежать мобилизации и предлагал им помощь в переправке через границу в непризнанное Приднестровье в обход пунктов пропуска. Цена помощи составляла 7000 долларов.

Фигурант обещал лично ночью провести мужчин до определенного места на границе, оттуда показать, как они могут перейти границу самостоятельно. Он уверял, что уже не раз проводил таким образом людей через границу.

Делка задержали 31 января при получении предварительной оплаты за обещанную "услугу".

Правоохранителю объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе задержали работника ТЦК, который за 500-1000 долларов удалял мужчин с базы розыска.